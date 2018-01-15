روسيا تصمم نموذج قاذف لهب ثقيل

قام الخبراء الروس بتصميم قاذف لهب ثقيل من طراز "توسوتشكا" الذي من شأنه أن يحل مكان منظومة "سولنتسيبيوك" في الجيش الروسي.

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وأُعد نموذج تجريبي لـ "توسوتشكا"، حيث سيختبره الجيش الروسي. وأخذ المصممون العسكريون الروس بالحسبان تجربة استخدام المنظومات المثيلة في ميادين القتال في الشرق الأوسط، لأن من المخطط أن تصدر منظومة "توسوتشكا" في المستقبل إلى دول المنطقة.

وستتميز المنظومة الجديدة بمواصفات ممتازة تختلف جذريا عن مواصفات سابقتيها "بوراتينو" و"سولتسيبيوك". وسينصب قاذف القنابل الجديد على منصة مدولبة خلافا لسابقه "سولنتسيبيوك" المنصوب على المنصة المجنزرة.

وسيتم تجميع المنظومة الجديدة في مصنع "سبلاف" الذي يعد فرعا من شركة "تيخماش".

يذكر أن قاذف اللهب القديم "سولتسيبيوك" المنصوب على منصة دبابة "تي-72" عبارة عن نموذج مطور لمنظومة "بوراتينو". وهو مزود بـ 24 صاروخا غير موجه يطلق إلى مسافة 6 كيلومترات.

المصدر: زاشيتيم روسيا

يفغيني دياكونوف