زيادة ملحوظة في إنتاج صواريخ لقاذف اللهب "بوراتينو" الروسي الثقيل

أفادت شركة "تيخماش" الروسية أن دائرتها العلمية الصناعية "سبلاف" قامت عام 2017 بزيادة إنتاج الصواريخ لأنظمة قاذفة اللهب الثقيلة "TOS – 1A" ("بوراتينو") للجيش الروسي بمقدار 8,6 مرة.

وجاء في بيان صدر عن الشركة اليوم الجمعة: "عام 2017 قامت دائرة "سبلاف" العلمية الصناعية بزيادة تصدير منتجاتها وفق طلب وزارة الدفاع بمقدار نحو 78% مقارنة مع العام الماضي. في حين ازداد إنتاج صواريخ "سولنتسيبيوك" لأنظمة قاذفة اللهب الثقيلة "TOS – 1A" ("بوراتينو") بمقدار أكثر من 8,6 مرة.

وأشارت الشركة إلى أن الدائرة تقوم حاليا بتوسيع قدراتها الصناعية، ما يسمح لها ببدء إنتاج الصواريخ لنظام "تورنادو – اس" الروسية الحديثة بحلول عام 2019. وفي الوقت ذاته سيظهر في الدائرة في السنوات القريبة القادمة اتجاه جديد بالنسبة لها وهو إنتاج السيارات القتالية وسيارات النقل العسكرية.

يذكر أن نظام قاذف اللهب الثقيل "TOS – 1A" ("بوراتينو") مخصص لدعم المشاة والدبابات وإصابة قوات العدو من المواقع المكشوفة والمغلقة في الأنواع المختلفة من المعارك الهجومية والدفاعية وكذلك لإصابة المدرعات الخفيفة ووسائل النقل.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا