طرق المستقبل ستمنع غفوة السائقين

من المقرر تصميم الطرق الرئيسية المستقبلية بطريقة تقدم للسائقين مناظر بانورامية للحد من عدد الحوادث الناجمة عن عناء القيادة، وفقا لشركة Highways England.

وستحاول الشركة المملوكة من قبل الحكومة، جعل المناظر الطبيعية الجميلة مرئية لسائقي السيارات، عبر تصميم تحسينات بقيمة 20 مليار دولار على الطرق السريعة والرئيسة، بحلول عام 2021.

وقال مايك ويلسون كبير المهندسين في Highways England، إن "خلق آفاق وبيئات مختلفة للناس، يعد وسيلة لتحفيز مستخدم الطريق وجعل القيادة أكثر أمانا".

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وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق من تشتيت انتباه السائقين عبر هذه المشاهد، أجاب السيد ويلسون: "يجب أن يركزوا على الطريق. ولكن التعب هو التحدي الحقيقي للسائقين، وستساعدهم هذه التحسينات على بقائهم مستيقظين".

وكشفت Highways England عن 10 مبادئ لتصميم المخططات القادمة، بما في ذلك بيانات الابتكار والاستدامة بيئيا وطول الأمد.

الجدير بالذكر، أن 67 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 479 آخرين بجراح خطيرة، في حوادث على الطرق البريطانية عام 2016.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا