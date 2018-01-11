روسيا تحقق تقدما في تطوير مدفع كهرومغناطيسي

تمكن علماء الفيزياء الروس من زيادة قوة مدفع البلازما "ريلغان" بمقدار 6 أضعاف.

وقال فلاديمير بوليشوك مدير المختبر، في معهد درجات الحرارة العالية بمدينة شاتورا الروسية، إن قدرة المدفع الكهرومغناطيسي المطور (مدفع البلازما) بلغت حدا كافيا لتسريع جسم بوزن 100 غرام إلى أكثر من 3 كيلومترات في الثانية، مضيفا أن قدرة منظومة الطاقة المتوفرة في شاتورا ازدادت خلال عامين 6 أضعاف، أي من 0.8 ميغاجول إلى 4.8 ميغاجول.

ويشهد معهد شاتورا حاليا تجارب على مدفع بلازما يتغذى من مخزن الطاقة النبضي، ما يسمح ببلوغ وتائر أعلى لإدخال الطاقة في البلازما، الأمر الذي يزيد بدوره من درجة الحرارة في مكبس البلازما ويرفع السرعة.

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وحسب العالم الروسي فإن بلوغ السرعة التي تفوق 7 كيلومترات في الثانية سيفتح آفاقا لدراسة مواصفات المواد عند تحولها إلى مواد أخرى. ولا يستبعد الخبراء أن يستخدم هذا المدفع في المستقبل لأغراض عسكرية.

ويتوقع أن يشكل مدفع البلازما "ريلغان" أساسا للمدفعية الكهرومغناطيسية. وفي حال نصب تلك المدافع في السفن الحربية، يمكن أن تدمر أهدافا معادية عن بعد 400 كيلومتر وفي المدار الأرضي.

يذكر أن العمل على تصميم مدفع "ريلغان" الكهرومغناطيسي يجري أيضا في كل من الولايات المتحدة والصين وتركيا والهند.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف