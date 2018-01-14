شركة روسية تنوي إضاءة القطب الشمالي

اقترح العلماء في شركة "إينيرغيا" الروسية للفضاء والصواريخ إضاءة مناطق القطب الشمالي الروسية بواسطة أقمار اصطناعية خاصة تعكس ضوء الشمس.

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وقالت وكالة "نوفوستي" الروسية إن هذا الاقتراح ورد في تقرير سيقدم في مؤتمر" ندوة الملوك" الذي سيعقد في موسكو، في الفترة ما بين 23 و26 يناير الجاري.

ويرى العلماء أن إضاءة المنطقة يمكن أن تتحقق عن طريق تيار الضوء المنعكس من الأقمار الاصطناعية المضيئة.

واقترحوا أن ينصب في كل قمر اصطناعي قرص رقيق خاص سيستخدم كعاكس ضوء بقطر 50 مترا، وسيتم ربطه بجسم القمر الاصطناعي بواسطة عمود يبلغ نصف قطره 5 أمتار.

يذكر أن الشتاء المظلم يحل في منطقة القطب الشمالي كل عام بدءا من أكتوبر، وينتهي في مطلع شهر أبريل.

المصدر: فيستي.رو

يفغيني دياكونوف