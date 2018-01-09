أسطول الشمال الروسي يتدرب في المنطقة القطبية

نشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيلا لتدريبات تجريها قوات أسطول الشمال في الدائرة القطبية الشمالية استمرار لتعزيز حظور روسيا هناك في ظل التنافس الدولي على ثروات الشمال وطرقه البحرية.

وكتبت وزارة الدفاع في تغريدة مقتضبة أرفقتها بالتسجيل، أن هذه المناورات تأتي في إطار تدريب قوات أسطول الشمال الروسي على تنفيذ المهام الموكلة إليها في المنطقة القطبية.

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المصدر: وزارة الدفاع الروسية

صفوان أبو حلا