كل الفرقاطات الحديثة البناء ستزود بمحركات روسية الصنع

ستزود كل الفرقاطات الروسية الحديثة بمحركات روسية تم تصنيعها في شركة "ساتورن" في إطار عملية الانتقال إلى قطع الغيار الروسية عند تصنيع الأسلحة.

أعلن ذلك ناطق باسم الشركة الموحدة لبناء السفن. وأوضح قائلا: أن شركة "ساتورن" الروسية أنهت تصميم وتصنيع المحركات البحرية الروسية وسيتم تزويد الفرقاطات التي سينجز بناؤها عامي 2018 و2020 بمحركات تربين ومحركات ديزل.

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يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن أوكرانيا رفضت تزويد الفرقاطات الروسية الثلاث المزمع تسليمها للبحرية الروسية بمحركات أوكرانية الصنع وفسخت اتفاقية تصنيعها.

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جدير بالذكر أن فرقاطتي "الأميرال غريغوروفيتش" و"الأميرال إيسن" من مشروع 11356 اللتين تم تزويدهما بالمحركات الأوكرانية الصنع سبق لهما أن شاركتا في عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا حيث أطلقتا صواريخ "كاليبر" المجنحة على مواقع "داعش".

المصدر:

يفغيني دياكونوف