أوكرانيا تعرقل تسليم 3 فرقاطات إلى البحرية الروسية

لا يزال مستقبل 3 فرقاطات روسية واعدة من مشروع 11356 غامضا، بعد تراجع أوكرانيا عن تزويدها بمحركات أوكرانية.

وقال إدوارد يفيموف، الناطق باسم مصنع "يانتار" الروسي لبناء السفن، في حديث أدلى به لوكالة "إنترفاكس" الروسية إن اتفاقية بناء الفرقاطات الست الموقعة بين المصنع ووزارة الدفاع الروسية ما تزال سارية المفعول. وكان المصنع قد أطلق 3 فرقاطات من مشروع 11356 وهي "الأميرال غريغوروفيتش" و"الأميرال إيسن" و"الأميرال ماكاروف". وسلمت إلى البحرية الروسية بعد تزويدها بالمحركات الأوكرانية.

إقرأ المزيد

أما الفرقاطات الـ 3 الأخرى، وهي "الأميرال إكورنيلوف" و"الأميرال ستومين" و"الأميرال بوتاكوف"، فقد تم إنزالها إلى البحر، وهي في انتظار محركات روسية أو أجنبية.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن فرقاطتين من هذا المشروع ستباعان إلى الهند. أما الثالثة فسيتم تزويدها بمحرك تيربو روسي الصنع.

يذكر أن فرقاطتي "الأميرال غريغوروفيتش" و"الأميرال إيسن" سبق لهما أن شاركتا في عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا حيث أطلقتا صواريخ "كاليبر" المجنحة على مواقع "داعش".

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف