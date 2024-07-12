



ويشير الخبير، إلى أنه يمكن لصواريخ R-37M التي تتسلح بها المقاتلات الروسية أن تصيب طائرات F-16 على مسافة بعيدة تصل إلى 300 كيلومتر، مقابل صواريخ AMRAAM الأمريكية التي يبلغ مداها 120 كيلومترا. كما سيكون من الصعب جدا على مقاتلة F-16 الأمريكية في المعارك الجوية القريبة مواجهة طائرات "سو" الروسية القادرة على المناورة والمزودة بعدد كبير من الصواريخ قصيرة المدى.

ووفقا له، لا يمكن حتى مقارنة الطائرة F-16 من حيث القدرات القتالية مع الطائرة الروسية Su-35S، التي يوجد منها حاليا أكثر من 100 طائرة في القوات الجوية الفضائية الروسية. وتعتبر هذه الطائرة من حيث قدراتها في القتال الجوي، واحدة من أكثر الطائرات تطورا في العالم.

ويشير الخبير إلى أن للطائرة Su-35S قدرة فائقة على المناورة من الجيل 4++ ويحتمل أنها الطائرة الأكثر قدرة على المناورة في العالم. بالإضافة إلى ذلك، الطائرة مجهزة برادار N035 Irbis القوي مع هوائي صفيف سلبي ونظام تحكم رقمي.

ووفقا له، تحمل الطائرة Su-35S أسلحة معلقة على 12 نقطة، وتستخدم جميع صواريخ القتال الجوي الروسية الحديثة - R-73 وR-77 والصواريخ بعيدة المدى R-37M. ولكونها طائرة متعددة المهام، فإنها تحمل أسلحة هجومية "جو-أرض"، و صواريخ موجهة وقنابل، وقنابل موجهة (القنابل الذكية).

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"