وقد أرسلت الدفعات الأولى منها إلى الوحدات العسكرية ومراكز التدريب التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

صرح بذلك مدير عام شركة " أجهزة التدريب الافتراضية" فياتشيسلاف تيموفييف الذي قال إن عدد الأقسام المختلفة في برمجيات الأجهزة يجعلها أكثر الأنظمة تعددا في العالم من حيث المهام المنفذة.

يذكر أن أجهزة "نيبو-22" (السماء – 22) لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة يتضمن 25 قسما للتدريب، وتم تطويرها بالاستفادة من أفضل التجارب العالمية، وهي تجمع بين إمكانات تدريب المشغلين على الإقلاع والهبوط وإسقاط حمولة مفيدة وإجراء عمليات الاستطلاع وقيادة الطائرة المسيرة في نظام "الانتحار".

وقال تيموفييف إن أجهزة التدريب حصلت عام 2024 على قسم تصميم الدرونات الذي يسمح بتعيين مواصفات تقنية تكتيكية لأي نوع من الطائرات المسيرة والتدريب على قيادته آخذا في الاعتبار استخدام الدرونات في ظروف الطقس المعقدة وخرائط مناطق العمليات الحربية التي تم إعدادها بناء على الصور الفضائية التي تأخذ في الحسبان توزع المنشآت والأهداف، بما فيها المنازل والغابات والأحواض المائية.

ويسمح كل ذلك للمشغلين بتوفير الوقت والموارد اللازمة لدراسة المناطق التي تدور فيها العمليات الحربية. وقد تم إعداد كل الأقسام بمشاركة مشغلي الدرونات في كل المحاور العملياتية للعملية العسكرية الخاصة.

يذكر أن أجهزة التدريب الافتراضية تستخدم في الوقت الراهن في أحد ألوية المظليين وأكاديمية الوقاية الإشعاعية والكيميائية والحيوية ومركز "كولومينسكي" للطائرات المسيرة ومركز "فلاديمير جوغا" للأنظمة المسيرة في دونيتسك.

المصدر: روسيسكايا غازيتا