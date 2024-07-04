وقد ظهرت المدرعة في مقطع فيديو قصير، الأربعاء 3 يوليو، على الشبكات الاجتماعية، بما في ذلك على قناة "تليغرام" التابعة لمركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات.

وقد وضع محرك المدرعة في مقدمتها. ومن غير المستبعد أن يكون نظيرا لمحركات تستخدمها دبابات "تي-72 بي 3" المطورة و"تي – 90 إم بروريف".

وخلافا للمدرعات المطورة على أساس منصة "أرماتا" فإن تلك الناقلة المدرعة لها عدد أقل للعجلات بـ6 عجلات في كل جانب.

ولا يوجد معلومات عن أسلحة المدرعة، إلا أنه من المعروف أن روسيا طورت أسرة من مختلف المدرعات المزودة بمختلف المدافع والرشاشات والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا