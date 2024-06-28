تركيا تختبر درونات "بيرقدار" المطوّرة (فيديو)

ذكرت صحيفة Daily Sabah أن شركة Baykar التركية أجرت مؤخرا اختبارات جديدة على درونات TB-3 Bayraktar المطوّرة، والتي صممت للعمل مع سفن الإنزال العسكرية.

وأشارت الصحيفة نقلا عن الخدمة الصحفية لـ Baykar إلى أنه وخلال الاختبارات الأخيرة على طائرة TB-3 Bayraktar المسيّرة، تمكنت الطائرة من الوصول إلى ارتفاع 11067 م.

ونوهت الصحيفة إلى أن الطائرة المذكورة اقتربت من حيث خصائص الارتفاع من دونات Akıncı التركية والتي تمكنت من التحليق على ارتفاع 13751 م.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن طائرة TB-3 Bayraktar جهّزت بمحرك PD-170 الذي طورته شركة Tusas Engine Industries التركية، ونجحت حتى الآن بالتحليق لمدة 445 ساعة خلال الاختبارات بشكل عام، وفي ديسمبر 2023 حلّقت في رحلة استمرت 32 ساعة، وقطعت مسافة 5700 كم خلال الرحلة.

ويبلغ طول هذه الطائرة 8.35 م، وباع جناحيها 14 م، ووزنها الأقصى للإقلاع 1450 كغ، ويمكنها نقل حمولات تصل أوزانها إلى 280 كغ، والتحليق بسرعات تتراوح ما بين 232 و296 كم/ساعة، والبقاء في الجو لمدة تصل إلى 24 ساعة.

المصدر: سلاح روسيا