سلطت قناة تليغرام FighterBomber الروسية الضوء على تفاصيل التقاء مسيرة FighterBomber بمقاتلة "ميغ – 31" فوق البحر الأسود.

وقالت القناة إن طائرة الاعتراض "ميغ - 31" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية بسرعة 2800 كلم/ساعة، حلقت فوق المسيرة الأمريكية الاستراتيجية، لذلك تخلت المسيرة الاستراتيجية الأمريكية عن تنفيذ مهمتها التجسسية وعادت أدراجها إلى قاعدتها في صقلية.

يذكر أن Global Hawk هي طائرة مسيرة أمريكية عملاقة تحلق على ارتفاعات تصل إلى 18000 متر، وليس كل طائرة من هذا النوع قادرة على الصعود إلى مثل هذا الارتفاع.

أما "ميغ – 31" الروسية فإنها مخصصة لاعتراض طائرات العدو على هذه الارتفاعات. ولم يكن أي التماس بينهما في الجو، مجرد لقاء عابر بسرعة 2.3 ماخ، لا أكثر ولا أقل.

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وقالت قناة FighterBomber إن طيار "ميغ -31" قد مُنح وسام الشجاعة.

جدير بالذكر أن السرعة القصوى للمسيرة الأمريكية تصل 644 كلم/ساعة، ومدى عملها 5500 كلم، وباع جناحها 51 م، وطولها 13.3 م، والمحمولة التي يمكن أن تنقلها 900 كغ، وهي أكبر طائرة بدون طيار في العالم، وتبلغ كلفتها 135 مليون دولار، وكلفة الساعة الواحدة للتحليق 31 ألف دولار.

يذكر أن تلك المسيرة بالذات تقوم برحلات جوية تجسسية منتظمة بالقرب من ساحل القرم. وهي التي قامت بطلعة تجسسية في المياه الحيادية قبالة القرم عشية هجوم الصواريخ الأمريكية الصنع ATACMS الأحد الماضي على الشاطئ المدني في القرم والذي أودى بحياة 5 مدنيين، بمن فيهم 3 أطفال وإصابة الكثيرين بجروح. وحمل أحد تلك الصواريخ رأسا قتاليا عنقوديا مخصصا لتحقيق إصابات بشرية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا