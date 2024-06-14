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مروحيات روسية تستخدم حاويات بمدافع مزدوجة سريعة الرمي ضد الزوارق الأوكرانية المسيرة (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

مروحيات روسية تستخدم حاويات بمدافع مزدوجة سريعة الرمي ضد الزوارق الأوكرانية المسيرة (فيديو)
rg.ru
صورة أرشيفية
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تستخدم المروحيات الروسية المشاركة في تدمير الزوارق المسيرة الأوكرانية حاويات متعددة المهام مزودة بمدافع مزدوجة سريعة الرمي من طراز "أو بي كا – 23 – 250".

وهي قادرة على تدمير أية وسائل بحرية عائمة متحكم فيها عن بعد يستخدمها العدو، حتى إذا سارت تلك الوسائل بأقصى سرعات ممكنة.

وتستخدم المدافع مختلف أنواع الذخائر، وبينها الذخائر الخارقة والحارقة والشديدة الانفجار. وتصل سرعتها إلى 690 م في الثانية.

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وفي حال إصابة الهدف تدمر تلك الذخائر تماما أي زورق مسيّر للعدو، ولا تساعده أية تدابير متخذة لحمايته. ويصل مدى الإصابة إلى 3 كم.

ويبلغ وزن الحاوية المجهزة تماما حتى 310 كغ، ويحتوي مخزونها على 250 طلقة. ويمكن أن تحملها المروحيات الروسية من طراز "مي-8"، "مي-24"، "مي-28"، "كا-29" و"كا-52".

ومن أجل حماية السفن والزوارق الروسية تم تطوير منظومة "إل بي كا-101، كريتشيت" المزودة بجهاز حراري للرؤية الليلية ورشاش "كورد" الثقيل عيار 12.7 ملم. وتستخدم كذلك لهذا الغرض الرشاشات الجوية الرباعية المواسير.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

 

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