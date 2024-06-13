روسيا تستخدم درونات "الصاعقة" في العملية العسكرية الخاصة

ذكرت بعض وسائل الإعلام الروسية أن روسيا استخدمت بنجاح درونات (الصاعقة) الجديدة في العملية العسكرية الخاصة.

ذكرت قناة "Sudoplatov" على تليغرام أن مشغّلة للطائرات المسيّرة تحمل الاسم الحركي "Radistka"، ستقوم بتشغيل درونات (الصاعقة) خلال المعارك التي يديرها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة.

وأشارت القناة إلى أن "Radistka" كانت قد خضعت لتدريبات خاصة للتحكم بالطائرات المسيّرة، ومنحت وسام الشجاعة لمشاركتها في المعارك من أجل تحرير أفدييفكا، ونفذت ضربات ناجحة بالدرونات على العديد من الأهداف.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن طائرة (الصاعقة) الروسية هي طائرة مسيّرة انتحارية، باع جناحيها يبلغ 120 سم تقريبا، ويمكنها نقل حمولات وذخائر تتراوح أوزانها ما بين 5 و7 كيلوغرامات.

المصدر: وكالات روسية