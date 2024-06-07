علماء: المغول القدماء دجنوا حيوان الياك منذ أكثر من 2.7 ألف سنة

اكتشف فريق دولي من علماء الكيمياء القديمة وعلماء الآثار أول دليل مادي على أن أسلاف المغول، الذين عاشوا في أوراسيا قبل أكثر من 2.7 ألف سنة، دجنوا حيوان الياك.



يشير المكتب الإعلامي لجامعة بازل السويسرية، إلى أن العلماء اكتشفوا أدلة تشير إلى أن أسلاف المغول القدامى كانوا يصنعون النقانق ومنتجات الألبان من حليب حيوانات الياك (القطاس البري)، ما يشير إلى أن سكان السهوب في شمال آسيا دجنوها مبكرا.

إقرأ المزيد

ويقول شيفان وليكين الباحث في جامعة بازل: "لقد تمكنا من إثراء تصوراتنا عن النظام الغذائي وتقاليد الطهي للبدو الآسيويين خلال العصر البرونزي بشكل كبير، حيث تشير المعلومات التي جمعناها إلى أن سكان منغوليا القدماء قاموا بتدجين حيوانات الياك وبدأوا في استهلاك حليبها كطعام قبل فترة طويلة مما كان يعتقد سابقا".

وقد توصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعد دراستهم لقدرين من البرونز وقطع أواني أخرى عثر عليها في عام 2021 راعي منغولي بالقرب من الحدود الروسية المنغولية. وقد أظهر تحليل الكربون المشع لهذه الاكتشافات أن عمرها يتجاوز 2.7 ألف عام، ما جعلها مثيرة للاهتمام بشكل خاص لدراسة تاريخ الأسلاف المحتملين للمغول المعاصرين والرعاة الأوائل في آسيا الوسطى.

ويشير الباحثون، إلى أنهم عثروا في هذه الأواني على بقايا بروتينات ودهون وسكريات وجزيئات أخرى توجد في منتجات محددة وفي خلايا حيوانات ونباتات معينة، ما سمح بتحديد نوع الأطعمة التي كانت تطهى أو تخزن فيها.

وقد اتضح للباحثين أن وجود كمية كبيرة من البروتينات الموجودة في كلا القدرين تعود إلى أنواع مختلفة من الماشية- الأغنام والماعز والغزلان. بالإضافة إلى ذلك، اكتشف الباحثون أجزاء من جزيئات البروتين الموجودة في حليب الياك المدجن. لقد كان هذا الاكتشاف مفاجأة للعلماء، لأنهم كانوا يعتقدون أن المغول القدماء دجنوا حيوان الياك أو جلب إلى المنطقة في القرنين الأول والثاني قبل الميلاد.

المصدر: تاس