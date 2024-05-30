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كلاب الخدمة الروسية تتدرب على اكتشاف الدرونات في منطقة العملية العسكرية الخاصة

العلوم والتكنولوجيا

كلاب الخدمة الروسية تتدرب على اكتشاف الدرونات في منطقة العملية العسكرية الخاصة
krasivosti.pro
صورة ارشيفية
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تساعد كلاب الخدمة في منطقة العملية العسكرية الخاصة في البحث عن الطائرات المسيرة الأوكرانية، وتؤدي عملها بنجاح.

أعلن ذلك، بمناسبة حلول يوم قوات الحدود الفريق أول فلاديمير كوليشوف نائب جهاز أمن الدولة وقائد قوات الحدود في روسيا، مشيرا إلى أن كلاب الخدمة الروسية تكتشف الطائرات المسيرة بنجاح، ما يسمح لوحدات حماية الحدود بالقضاء عليها باستخدام وسائل مكافحة الدرونات والحيلولة دون تكبد الخسائر بين الأفراد.

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وقد تم اختبار أول كلب في العالم يتخصص في اكتشاف الطائرات المسيرة في جمهورية لوغانسك الشعبية الروسية، حيث تكمن الكلب المسمى "كوزميتش" من اكتشاف ما يزيد عن 40 درونا رباعي المراوح وطائرات مسيرة أوكرانية، وقام بتدريبه الجندي الروسي ومدرب الكلاب ياروسلاف أودالتسوف.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن كلبا أنقذ حياة صاحبه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقالت إن كلب "سارمات" مع صاحبه أندريه موخين زار مرتين منطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث شارك في عملية إزالة حقول الألغام، وأصيب بانفجار لغم ومنع بذلك إصابة صاحبه بجروح خطيرة.

وقال الفريق أول كوليشوف إن الكلاب لا بديل لها في البحث عن المتفجرات. ووفقا للمعلومات الواردة من قوات الحدود الروسية فإن أفراد تلك القوات احتجزوا بمساعدة الكلاب 110 أشخاص من منتهكي القانون والنظام في مراكز التفتيش واكتشفوا ما يزيد عن 400 كغ من المخدرات و10 قطع من الأسلحة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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