روسيا تستخدم في العملية العسكرية الخاصة منظومة بحرية نفاثة لقذف القنابل (فيديو)

استخدم العسكريون الروس منظومة РБУ-6000 النفاثة القاذفة للقنابل التي استخدمتها سابقا السفن البحرية الروسية، وذلك لتوجيه ضربات إلى مواقع الجيش الأوكراني .

نشرت قناة تليغرام "أوسفيدوميتيل" الروسية مقطع فيديو أظهر أن المنظومة وضعت على منصة شاحنة "أورال" الثقيلة، كما أظهر إطلاق 4 قنابل بحرية دفعة واحدة، يتراوح وزنها بين 112.5 و113.6 كغ. وقبل إصابة الهدف تتسارع القنابل حتى سرعة 300 متر في الثانية، ويزيد المدى الأقصى لإطلاق النيران من المنظومة عن 6 كيلومترات.

يذكر أن منظومات РБУ-6000 كانت مخصصة أولا لتدمير الغواصات والطوربيدات. وتم الآن تكييفها مع ظروف القوات البرية، حيث لا يتم وضع تلك المنظومات على السيارات فحسب بل وعلى مدرعات من طراز "إم تي – إل بي" ودبابات "تي – 80".

وقال أحد الجنود الروس المشاركين في العملية العسكرية الخاصة إن القنابل البحرية РГБ-60 المستخدمة في منظومة كانت جوفاء. لذلك قبل استخدامها في مصلحة القوات البرية تم تعبئتها بمادة التروتيل أو الهكسوجين ومكونات مدمرة أخرى تزيد من قوة الانفجار.

المصدر: روسيسكايا غازيتا