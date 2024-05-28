"الفرن الشمسي الكبير".. أحد أعظم منشآت الطاقة في أوزبكستان

يعتبر مجمع الطاقة الشمسية أو ما يسمى بـ"الفرن الشمسي الكبير" من أبرز المنشآت التي تم تشييدها في أوزبكستان، وأحد أهم المراكز العلمية لدراسة الطاقة في العالم.

تم بناء هذا المجمع في أوزبكستان في ثمانينيات القرن الماضي لرصد الشمس، وإجراء عمليات البحث والتطوير في مجالات استخدام الطاقة الشمسية، وتم اختيار موقع المجمع مع مراعاة العديد من العوامل مثل القرب من العاصمة، والهواء الجبلي النظيف، وعوامل المقاومة الزلزالية للموقع، وظروف الأرصاد الجوية المثالية، وعدد الأيام المشمسة في الموقع والتي تصل إلى 280 يوما في السنة .

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يضم هذا المجمع المعقد تقنيا حقلا لأبراج الـ heliostat ومكثفا شمسيا كبيرا وبرجا تقنيا، ويوجد في الحقل 62 برجا تم تثبيتهم كمربعات رقعة الشطرنج على منحدر جبلي مقابل مكثف عملاق، وكل برج heliostat تم تجهيزه بـ 195 مرآة مسطحة لتوجيه أشعة الشمس نحو المكثف، إذ يتم ضبط وضعيات هذه الأبراج تلقائيا من خلال مستشعرات خاصة تراقب حركة الشمس، وتصل المساحة الإجمالية لمرايا هذه الأبراج إلى 3000 متر مربع.

والعنصر الأكثر إثارة في المجمع هو المكثف الشمسي العملاق الذي يتكون من 10700 مرآة بمساحة إجمالية تبلغ 1840 مترا مربعا، ويعتبر أكبر مكثف للطاقة الشمسية في العالم، وأكبر من نظيره الفرنسي بـ 10 أمتار مربعة.

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وبفضل التصميم المميز لأجزاء هذا المجمع يمكن عكس موجات الأشعة الشمسية إلى نقطة معينة في البرج التقني الموجود فيه، إذ تتجاوز درجة الحرارة في بؤرة الأشعة 3000 درجة مئوية، الأمر الذي يجعل من الممكن الحصول على سبائك ومعادن نقية خالية من الشوائب.

المصدر: Telegram/geonrgru