روسيا.. بدء اختبارات أول ترامواي مسيّر (فيديو)

أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عن بدء اختبار أول ترامواي مسيّر في روسيا.

افتتح عمدة موسكو سيرغي سوبيانين الخميس 23 مايو مركز تطوير النقل الكهربائي والتقنيات غير المأهولة، حيث أعلن عن بدء اختبارات أول ترامواي مسيّر في روسيا.

وقال: "لقد أنشأنا هذا المركز الرائع خصيصا لمواصلة تطوير التكنولوجيات المبتكرة في مجال النقل، واليوم نطلق العديد من المشاريع في وقت واحد. والمشروع الأول هو ترامواي مسيّر، وهذه هي المرحلة الأولى من إطلاقه، في نهاية العام الجاري سيقل الركاب، وسيسير نهاية عام 2025 بدون سائق مراقب". وأشار عمدة موسكو إلى أن النقل في موسكو هو القطاع الرائد بلا شك من حيث تطبيق التكنولوجيات المبتكرة.

وأضاف قائلا:" تعمل في موسكو أفضل قطارات الركاب وقطارات المترو والترامواي والحافلات الكهربائية وحتى الترامواي النهري، بالإضافة إلى ذلك، تعمل موسكو على تطوير خدمات الركاب على مستوى عالمي ونظام النقل الذكي الذي يضمن حركة المرور الواسعة النطاق في جميع أنحاء المدينة" .

وفي عام 2023، بدأ مركز موسكو لتطوير النقل غير المأهول في الحل العملي لمشكلة تنظيم حركة الترامواي المسيّر. ومن المقرر إطلاقه على ثلاث مراحل. في المرحلة الأولى يتم إجراء الاختبارات على ترامواي مع سائق مراقب ونظام لتكرار عمله. وفي المرحلة التالية، سيتولى نظام القيادة بدون سائق مهام التحكم واتخاذ القرار، وسيقوم السائق بتأمين تنفيذ الترامواي لمهامه. ستبدأ الرحلات التجريبية مع الركاب في المسار العاشر من شارع كولاكوفا إلى محطة مترو شتشوكينسكايا. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة، من المخطط ضمان حركة الترامواي بدون سائق تماما مع الركاب وبدون مراقب.

ويتوقع أن يتم بحلول عام 2027 تجهيز أكثر من 80% من عربات الترامواي بنظام تحكم آلي.

المصدر: نوفوستي