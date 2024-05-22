ملعقة يابانية تساعدك على الحد من تناول الملح

طوّر علماء جامعة Meiji في اليابان ملعقة كهربائية، طُرحت للبيع بسعر 127 دولارا، تعزز المذاق المالح للأطعمة الخفيفة دون الخوف من خطر ارتفاع ضغط الدم.

ويمثل إطلاق المنتج "أول تسويق تجاري للتكنولوجيا" التي فازت العام الماضي بجائزة Ig نوبل، التي تكرم الأبحاث غير العادية والغريبة.

وطُوّرت الملعقة، المصنوعة من البلاستيك والمعدن، بالتعاون مع الأستاذ في جامعة Meiji، هومي مياشيتا، الذي أظهر سابقا تأثير تحسين التذوق في النموذج الأولي لعيدان تناول الطعام الكهربائية.

ويعمل تأثير الملعقة المطوّر عن طريق تمرير تيار كهربائي ضعيف لتعزيز تركيز جزيئات أيون الصوديوم على اللسان، وبالتالي تعزيز ملوحة الطعام.

وقالت شركة Kirin Holdings إن هذه التكنولوجيا لها أهمية خاصة في اليابان، حيث يستهلك الشخص البالغ العادي حوالي 10 غرامات من الملح يوميا، أي ضعف الكمية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

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ويرتبط تناول الصوديوم الزائد بزيادة الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية والأمراض الأخرى.

وقال آي ساتو، الباحث في Kirin: "تتمتع اليابان بثقافة غذائية تميل إلى تفضيل النكهات المالحة. يحتاج الشعب الياباني ككل إلى تقليل كمية الملح التي يتناولها، ولكن قد يكون من الصعب الابتعاد عما اعتدنا على تناوله. وهذا ما دفعنا إلى تطوير هذه الملعقة الكهربائية".

وتزن الملعقة 60 غراما، وتعمل ببطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن.

وستبيع Kirin Holdings نحو 200 ملعقة كهربائية فقط عبر الإنترنت هذا الشهر، وسيتم عرضها بشكل محدود في أحد متاجر التجزئة اليابانية في يونيو، على أمل أن تصل إلى مليون مستخدم على مستوى العالم في غضون 5 سنوات، مع بدء المبيعات في الخارج العام المقبل.

المصدر: ديلي ميل