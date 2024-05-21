سوني تقدم روبوت جراحة مجهرية يعمل على نواة الذرة (فيديو)

كشفت شركة سوني النقاب عن أداة جراحة مجهرية جديدة قادرة على خياطة نواة الذرة بدقة متناهية، على أمل العثور على تطبيقات طبية لهذه التكنولوجيا المتقدمة.

وعرضت سوني R&D فيديو توضيحي يُظهر مقصا جراحيا صغيرا يقطع نواة صغيرة وخيطها بدقة، بإشراف جراح بشري يوجه حركات الروبوت باستخدام وحدات تحكم، لتحقيق "حركات سلسة وخالية من الاهتزازات".

وقالت الشركة: "تم تصميم الأداة لاستخدامها في مختلف المرافق والسيناريوهات الجراحية، مع جعل وحدة التحكم والروبوت مدمجين قدر الإمكان".

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وشهد النموذج الأولي أول اختبار عام له في المؤتمر الدولي لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) حول الروبوتات والأتمتة في يوكوهاما.

ونفّذ جراحو جامعة آيتشي الطبية اختبارات ناجحة للروبوت، كما أجرت سوني "عملية الذرة" العامة الأكثر جرأة لحدث IEEE في شهر مايو.

وقالت شركة سوني إنها تأمل باستخدام الأداة في مجموعة من العمليات الجراحية الصعبة، في المستشفيات ومواقع الكوارث.

وفي فبراير 2024، استخدم الجراحون والممارسون الطبيون الآخرون في جامعة آيتشي الطبية، بدون تدريب متقدم مسبق في الإجراءات الجراحية المجهرية، نموذج سوني الأولي في تجربة جراحة الحيوانات.

وتمكن أطباء آيتشي من إغلاق فتحة بين وعاءين دمويين لدى الحيوان، بقطر صغير يبلغ حوالي 0.6 ملم.

وقالت الشركة: "للمضي قدما، تخطط سوني للعمل مع الأقسام الطبية بالجامعات والمؤسسات الطبية لمواصلة تطوير تكنولوجيا المساعدة الجراحية الروبوتية والتحقق من فعاليتها".

المصدر: ديلي ميل