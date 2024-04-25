بريطانيا تسلم الجيش الأوكراني قنابل مجنحة موجهة بالليزر

تعتزم بريطانيا تسليم الجيش الأوكراني قنابل Paveway IV الحائمة الموجهة بالليزر في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية.

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وأفادت صحيفة The Telegraph بأن قنبلة Paveway IV التي تزن 230 كلغ تعتمد التوجيه بالملاحة الفضائية وبالليزر على حد سواء، وذلك لإصابة الأهداف بدقة فائقة.

وقد استخدمها سلاح الجو الملكي لأول مرة عام 2015 في أفغانستان، وأشارت الصحيفة إلى أن القنبلة قد تصبح جزءا من أسلحة مقاتلات "إف – 16" التي يتوقع أن تصل أوكرانيا الصيف القادم.

وتجدر الإشارة إلى أن Paveway IV عبارة عن قنبلة عادية أمريكية الصنع من طراز Mark 82 تم تزويدها بدفات التحكم ومنظومة حديثة للتوجيه.

وإحدى ميزاتها هي إمكانية اختيار نظام عمل المفجر، ما يمكّن القنبلة من الانفجار فوق الهدف، وذلك لزيادة مساحة إصابة القوة البشرية، وهناك نظام التأخير بعد الضربة الذي يستخدم عند إصابة التحصينات العسكرية.

وحسب المعلومات الواردة من وسائل الإعلام فإن إسقاط مثل هذه القنبلة يمكن أن يتحقق من مسافة ما يزيد عن 30 كيلومترا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا