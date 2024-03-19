صاروخ "إس – 400" الروسي يدمر راجمة صواريخ تشيكية

أفادت قناة "فوينكوري روسكوي فيسني" على تليغرام بتفاصيل مثيرة لإصابة راجمة الصواريخ التشيكية الصنع Vampire.

وقالت القناة إن راجمة الصواريخ التي استعدت لتوجيه ضربة إلى الأحياء السكنية في بيلغورود الروسية تم تدميرها بصاروخ "أرض – جو" الذي أطلقته منظومة "إس – 400" الروسية للدفاع الجوي.

يذكر أن منظومة "إس – 400" مخصصة أساسا لإصابة الأهداف في الجو. إلا أن تصميمها يقضي كذلك بإمكانية "استهداف العدو على الأرض"، وقد تم تحقيق تلك الإمكانية الكامنة التي حوّلت "إس – 400" إلى سلاح بري خطير.

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يذكر أن راجمة الصواريخ RM-70 Vampire تم تصنيعها في شركة EXCALIBUR ARMY التشيكية، وهي عبارة عن نموذج مطور لراجمة الصواريخ RM-70 التي أنتجت في تشيكوسلوفاكيا في سبعينيات القرن الماضي.

وتتميز المنظومة بمحرك يولد قوة 400 حصان ومنظومة تصويب معدلة، والسرعة القصوى 85 كلم/ساعة على الطريق المعبدة و30 كلم/ساعة على الأرض الوعرة، ويمكن أن تسير المنظومة إلى مسافة 700 كلم دون أن تزوّد بالوقود. وفيها 400 ماسورة تطلق الصواريخ إلى 40 كيلومترا، ووزنها القتالي 25.7 طن، طاقمها 4 أفراد.

المصدر: روسيسكايا غازيتا