روسيا تختبر سفينة حربية جديدة طورتها لصالح الهند

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن روسيا بدأت باختبار سفينة حربية جديدة، طورتها لصالح الجيش الهندي.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها بعض مواقع الإعلام الروسية فإن الخبراء التابعين لمصنع "يانتار" الروسي باشروا في الخامس من الشهر الجاري باختبار سفينة "Tushil" التي طوّرت في المصنع لصالح الجيش الهندي في إطار المشروع "11356".

وخلال الاختبارات سيقوم المختصون التابعون للمصنع بالتعاون مع مختصين من الهند بالتحقق من عمل جميع الأنظمة الموجودة في السفينة، بما فيها أنظمة التسليح.

وكانت روسيا قد وقعت مع الهند عقودا عام 2016 لتطوير سفينتين لصالح الجيش الهندي في إطار المشروع 11356، وعام 2018 جرى توقيع عقود إضافية لتزويد الهند بأربع سفن أخرى من نفس الفئة.

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وتأتي السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع 11356 بهياكل بطول 124.8 م، عرضها 15.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 4035 طنا، كما يمكن لهذه السفن الإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع 4850 ميلا بحريا في كل مهمة، فضلا عن تجهيزها بمنصات لحمل مروحيات KA-27 وka-31 الروسية.

وصممت هذه السفن للقيام بمهمات حماية المناطق البحرية والساحلية، وتنفيذ مهمات البحث عن الغواصات المعادية وتدميرها، وجهّزت بأسلحة للتعامل مع مختلف أنواع الأهداف البرية والبحرية والجوية، ومن المفترض أن تحصل أيضا على منصات لإطلاق صواريخ Bramos المجنحة التي تطورها روسيا بالتعاون مع الهند.

المصدر: سلاح روسيا