روسيا تستخدم تقنيات الواقع المعزز لتطوير صناعة السفن

أعلن الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن أن الخبراء الروس يعملون على تطوير منظومات جديدة تعتمد تقنيات الواقع المعزز لتحسين آليات صناعة السفن.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة:"في حوض Vympel الروسي لبناء السفن تتم تنفيذ الأعمال المختبرية لتطوير منظومة Digital Master التقنية، والتي تعتمد على تقنيات الواقع المعزز (AR) لتسهيل عمليات تطوير وصناعة السفن. الهدف هو إنشاء مكتبة بيانات وتدريب منظومات الذكاء الاصطناعي للتعرف على أجزاء السفن لتسهيل عمليات تجميع نماذجها الأولية".

وتبعا للبيان فإن العمل على المشروع الجديد في المصنع يجري من قبل خبراء تابعين لشركتي "IT Leader" و"UNIVERSA-GROUP"، والغرض هو تدريب كوادر المصنع على استخدام تقنيات الواقع المعزز لتطوير قدراتهم وتسريع آليات العمل.

وحول الموضوع قال مدير شركة IT Leader، ميخائيل رودوف:"لقد انغمسنا لعدة أشهر في تفاصيل بناء السفن في مصنع Vympel، وأردنا أن نظهر أن منظومة Digital Master ستكون واقعية ويمكن الاعتماد عليها، المختصون في المصنع جربوا العمل مع نظارات الواقع المعزز التي تختلف عن نظارات الواقع الافتراضي باحتوائها على عدسات شفافة، هذه التقنيات ستسهل عمليات تصنيع السفن في المستقبل".

إقرأ المزيد

ومن جهتها أشارت مديرة قسم التطوير في شركة UNIVERSA-GROUP، صوفيا بولكفادزي إلى أن استخدام الأدوات الرقمية هي خطوة جيدة لتطوير صناعة السفن، وليست خيالا علميا، والخبراء أثبتوا أن هذه التقنيات تساهم في تحسين نظام الإنتاج وكفاءة العمل في مؤسسات بناء السفن.

المصدر: سلاح روسيا