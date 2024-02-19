"روستيخ" الروسية تطور إلكترونيات بمواصفات خاصة للطائرات

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أنها تطور إلكترونيات جديدة بمواصفات خاصة لاستخدامها في أنظمة الطائرات.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة:"في عام 2025 ستطلق شركة Ruselectronics التابعة لمؤسستنا خط إنتاج لتطوير إلكترونيات جديدة من فئة military لاستخدامها في أنظمة الطائرات، هذه الإلكترونيات ستتمتع بمقاومة شديدة للتأثيرات الخارجية، مثل الحرارة والصدمات والاهتزازات وغيرها".

وأشار البيان إلى أن الإلكترونيات الجديدة هي مجموعة من الدارات والشرائح الإلكترونية الصغيرة التي ستستعمل في أنظمة إمداد الطاقة في الطائرات، ويمكنها العمل في درجات حرارة تتراوح ما بين -60 و+125 درجة مئوية، كما حصلت على أنظمة حماية خاصة ضد الإجهاد والكهرباء الساكنة، ويمكن استخدامها أيضا في دوائر التحكم الخاصة بالطائرات.

ونوهت شركة "Ruselectronics" إلى أنه وبفضل استخدام التقنيات الحديثة تمكن الخبراء فيها من تطوير إلكترونيات تضاهي تلك الأجنبية التي تنتجها شركات رائدة في هذا المجال مثل Infineon، وInternational Rectifier، وTexas Instruments وغيرها، وأن تطوير الإلكترونيات داخل الشركة سيتولاه خبراء تابعون لمؤسسة "Pulsar" للبحث والإنتاج.

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ومن جانبه قال نائب المدير العام لشؤون التطوير التكنولوجي والإنتاج في "Pulsar" سيرغي كورنييف:" ضمان "السيادة التكنولوجية" يعد أحد المهام الرئيسية للصناعة الروسية، ونحن نواصل العمل بنشاط في مجال حساس مثل الإلكترونيات الدقيقة. بحلول نهاية 2024 نخطط لاستكمال مرحلة التطوير، وسنبدأ بإنتاج الإلكترونيات الجديدة العام المقبل".

المصدر: 1prime.ru