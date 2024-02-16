روسيا تختبر طائرة نقل مسيّرة جديدة (فيديو)

أعلنت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الخبراء الروس أجروا اختبارات ناجحة على طائرة نقل مسيّرة جديدة.

وحول الموضوع قال مدير مشروع تطوير الطائرة، غريغوري ماكييتش:"اجتازت طائرة النقل المسيّرة الثقيلة (بارتيزان) المرحلة الأولى من اختبارات الطيران، أجريت الاختبارات في 16 فبراير الجاري، وتمكنت الطائرة من التحليق لمدة 20 دقيقة على ارتفاع 200 م وبسرعة تتراوح ما بين 50 إلى 200 كلم/ساعة.

وأشار ماكييتش إلى"أن الرحلة الأولى لهذه الطائرة أظهرت قدراتها الكبيرة في الإقلاع والهبوط مقارنة بالطائرات الأخرى من نفس الفئة"، وأوضح أن تصميم الجناح السفلي للطائرة ونظام تدفق الهواء النشط على طوله يساعدان على تقليل مسافة الإقلاع والهبوط بشكل كبير، ويضمنان التحكم المستقر بالطائرة على سرعات منخفضة للغاية تصل إلى 50 كلم/ساعة.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الطائرة ستكون قادرة على نقل طن من الحمولة، والتحليق لمسافة 1000 كلم في كل مهمة، وبفضل مراوحها الكثيرة ستكون قادرة على الإقلاع والهبوط من منصة أبعادها 50/50 متر فقط.

المصدر: روسيسكايا غازيتا