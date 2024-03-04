صحيفة أمريكية: درون "لانتسيت" الروسي يتدرب على التعرف على الهدف ومهاجمته بشكل مستقل

قالت صحيفة "فوربس" الأمريكية إن تزويد درون "لانتسيت" الانتحاري الروسي بالذكاء الاصطناعي جعله قادرا على التعرف على الهدف بشكل مستقل ومهاجمته دون تدخل بشري.

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وأضافت الصحيفة أن الذكاء الاصطناعي جعل الدرون فعالا وفتاكا أكثر مما كان. وهناك ميزتان في "لانتسيت"، حسب الصحيفة، وتكمن الأولى في أن الدرون يمكن أن يعمل أسرع وبأمان أكبر، مقارنة بمشغّله البشري، والميزة الثانية هي مواصلة العمل حتى لو انقطع الاتصال بالمشغّل بسبب التشويش المعادي.

وذكرت الصحيفة أن الدرونات الانتحارية الذكية سيكون اعتمادها أقل على المسيرات الاستطلاعية، وسيستخدمها أفراد القوات الخاصة لإصابة أهداف ذات أهمية، مثل منصات الصواريخ والمدافع ورادارات الدفاع الجوي وما إلى ذلك.

وجاء في تقرير قدّمه مركز RUSI الدفاعي البريطاني أن "من سيكون لديه عدد أكبر من الدرونات الذكية المستقلة سينتصر في الحرب. وفي حال تستوعب روسيا استخدام الدرونات الذكية لإصابة الأهداف في ميدان القتال فإن الأوكرانيين سيدفعون ثمنا غاليا ويخسرون الحرب".

المصدر: روسيسكايا غازيتا