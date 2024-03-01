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روسيا تعتزم توقيع اتفاقية مع السعودية للاعتراف بالمؤهلات والشهادات العلمية

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تعتزم توقيع اتفاقية مع السعودية للاعتراف بالمؤهلات والشهادات العلمية
triptonkosti.ru
صورة ارشيفية
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تخطط روسيا لتوقيع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية بشأن الاعتراف بالمؤهلات والشهادات العلمية .

وافقت الحكومة الروسية على مشروع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية بشأن الاعتراف المتبادل بالتعليم والمؤهلات والشهادات العلمية، وتم نشر الوثيقة بهذا الشأن على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.

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وجاء في نص الوثيقة: "تمت الموافقة على مشروع اتفاقية بين الحكومة الروسية وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن الاعتراف المتبادل بالتعليم والمؤهلات والشهادات العلمية. وقد تم تكليف وزارة التعليم والعلوم الروسية بإجراء محادثات مع المملكة العربية السعودية، وعند التوصل إلى اتفاق، سيتم التوقيع على الاتفاقية المذكورة نيابة عن مجلس الوزراء الروسي".

المصدر: تاس

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