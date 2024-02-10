الجيش الروسي يحصل على منظومات صاروخية جديدة

ذكرت قناة "RussianArms"الروسية على تليغرام أن الجيش الروسي سيحصل على منظومات صاروخية جديدة متعددة الاستخدامات.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها القناة فإن منظومات "هيرميس" الروسية الصاروخية المحدّثة والمجهزة بمعدات وأنظمة تحكم جديدة، قد اجتازت جميع مراحل الاختبارات الشاملة تقريبا، وفي الأشهر المقبلة من المفترض أن تبدأ عمليات الإنتاج التسلسلي لها، وسيتم تسليمها للوحدات المقاتلة في الجيش الروسي.

والميزة المهمة في هذه المنظومات هو أنها متعددة الاستخدامات، فعند استعمالها مع الطائرات الحربية يمكن أن يصل مدى صواريخها إلى 100 كلم، وعند استخدامها مع المنصات الأرضية أو مع السفن الحربية فإن المدى الفعال لصواريخها يتراوح ما بين 35 و50 كلم.

وتبعا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" فإن صواريخ منظومات "هيرميس" الروسية المحدّثة من الصعب اعتراضها من قبل المنظومات الدفاعية الأمريكية مثل أنظمة "باتريوت".

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والمرة الأولى التي كشفت فيها روسيا عن نماذج منظومات "هيرميس" كانت في منتدى "الجيش-2020"، وأشار الخبراء حينها إلى أن وزن صاروخ هذه المنظومة مع الحاوية المخصصة له يبلغ 130 كلغ، وأن الصاروخ مجهز برأس حربي يزن 30 كلغ، وتصل سرعة طيرانه إلى 1300 م/ثانية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا