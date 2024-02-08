روسيا تختبر صاروخا جديدا للدفاع الجوي

ذكرت قناة "RussianArms" الروسية على تليغرام أن الخبراء في روسيا يقومون بإجراء الاختبارات النهائية على صاروخ "19ya6" المخصص لأنظمة الدفاع الجوي.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها صحيفة "روسيسكايا غازيتا" فإن الصاروخ الجديد مخصص لأنظمة "بانتسير إس إم" للدفاع الجوي، وسيستخدم للتعامل مع الدرونات أو الصواريخ المعادية المتوسطة والقصيرة المدى، ويستعمل في توجيه الصاروخ أنظمة راديوية، فضلا عن أنه مزود بجهاز إرسال واستقبال ليزري مشفر، يمكّن من تحديد إحداثياته في ظروف التشويس الصعبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصاروخ الجديد يعتبر أداة ذات تكلفة منخفضة نسبيا، مخصصة لاعتراض القذائف المدفعية من عيار 155 ملم والصواريخ من عيار 122 ملم التي تستعمل مع راجمات الصواريخ.

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وتتراوح سرعة صاروخ "19ya6" ما بين 850 و900 كلم/سا، ويمكنه التعامل مع الأهداف المعادية على مسافة 7-10 كلم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا