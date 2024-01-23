سلاح البحرية التركي يحصل على سفن عسكرية من جيل جديد

ذكر موقع "Armstrade" أن سلاح البحرية التركي تسلّم مؤخرا فرقاطة صاروخية من جيل جديد، وعدّة سفن وقوارب عسكرية.

وجاء في منشور على الموقع:"شهد حوض Sefine Shipyard التركي لبناء السفن مؤخرا احتفالية خصصت لتسليم سلاح البحرية أول فرقاطة من فرقاطات الفئة "اسطنبول"، وتسلّم سلاح البحرية أيضا سفينة ديريا المخصصة لتزويد السفن بالوقود، وسفينة الإمداد العسكري Arif Ekmekci، وقارب Marlin العسكري المسيّر".

وأشار الموقع إلى أن الاحتفالية حضرها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ووزير الدفاع التركي، وعدد من المسؤولين والشخصيات العسكرية.

بدأت تركيا بتطوير أول سفينة من سفن "اسطنبول" عام 2017، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2021، وفي أبريل عام 2023 تم توقيع عقود لتزويد سلاح البحرية التركية بـ 3 سفن أخرى من هذا النوع.

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فرقاطات "اسطنبول" هي نسخ معدلة عن فرقاطات "Ada" العسكرية، ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 113.2 م، وعرضها 14.4 م، ويمكنها الحركة بسرعة 29 عقدة بحرية، وقطع مسافة 5700 ميل في كل مهمة.

وتتسلح هذه السفن بصواريخ HISAR المضادة للأهداف الجوية، وصواريخ ATMACA المضادة للأهداف البحرية، ومدافع من عيار 76 ملم و25 ملم، وطوربيدات من عيار 324 ملم.

المصدر: سلاح روسيا