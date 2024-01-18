روسيا تصنع كاسحة جليد نووية جديدة

أعلن مصنع البلطيق الروسي لبناء السفن أنه سيباشر قريبا عملية تصنيع كاسحة جليد نووية جديدة في إطار المشروع الحكومي "22220" .

وقالت الخدمة الصحفية للمصنع:"في 26 يناير الجاري ستبدأ في مصنعنا عملية بناء سادس كاسحة جليد نووية من نوع Arktika، والتي سيتم تطويرها في إطار المشروع الحكومي 22220".

وبمناسبة بدء عملية تصنيع السفينة الجديدة ستقام في المصنع احتفالية خاصة من المتوقع أن يحضرها رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفينكو، والمدير العام شركة ROSATOM، أليكسي ليخاتشيف، وعدد من الشخصيات الفنية والاجتماعية الروسية.

ويعمل المصنع على تطوير سفن Arktika بطلب من شركة Atomflot التابعة لـ ROSATOM، وسلّم المصنع سابقا للعميل 3 سفن من هذا النوع هي:"آركتيكا"، و"سيبيريا"، و"أورال"، ويعمل على تصنيع سفينتين أخريين هما "ياكوتسك" و"تشوكوتكا".

تطور روسيا السفن في إطار المشروع "22220" لتعمل ككاسحات جليد قادرة على مرافقة السفن والقوافل البحرية من مناطق القطب الشمالي، وتنفيذ مهمات الإنقاذ وشق الطريق للسفن في المياه التي تصل سماكة الجليد فوقها إلى 2.8 م.

ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 173.3 م، وعرضها 34 مترا، وارتفاعها 15.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 33500 طن، وجهّزت بمحطات طاقة نووية مستقلة باستطاعة 60 ميغاواطا، وعمر خدمتها الافتراضي 320 ألف ساعة.

المصدر: سلاح روسيا