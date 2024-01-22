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"أبو الوعول".. اكتشاف أطول كهف في السعودية (صور)

العلوم والتكنولوجيا

أبو الوعول
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أفاد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل بأن الهيئة وثقت وجهة جيولوجية سياحية جديدة في حرة خيبر البركانية، شمال شرق المدينة المنورة .

وتعرف منطقة حرة خيبر بأنها أكبر الحقول البركانية في السعودية. وكشف أبا الخيل أن فريقا جيولوجيا متخصصا من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وثق أطول كهف في السعودية من البازلت يمتد طوله نحو خمسة كيلومترات، وسيتم ترشيحه ليكون معلما سياحيا بعد اكتمال الدراسات الفنية له.

وتم إطلاق اسم أبو الوعول على هذا الاكتشاف نسبة لوجود هياكل عظمية لعدد كبير من الوعول.
 

وأشار أبا الخيل إلى أن هذا الكهف يعد ثروة سياحية تغذي مشاريع الحدائق الجيولوجية التي تعمل عليها إدارة السياحة الجيولوجية بالهيئة، مضيفا أنه سيساهم في فتح مجال واسع للباحثين والأكاديميين في هذا المجال.

المصدر: RT

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