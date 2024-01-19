تقنية الجيل الخامس تظهر في مصر لأول مرة

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات خدمة الجيل الخامس بشكل تجريبي في 5 مواقع من ضمنها المبنى الخاص بالشركة في القرية الذكية، لأول مرة في مصر.

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وحصلت الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تقديم الجيل الخامس أمس مقابل 150 مليون دولار لمدة 15 سنة.

وخلال عقد المؤتمر الصحفي للشركة في مبناها بالقرية الذكية تم التقاط أول شبكة جيل خامس في مصر.

وقال محمد نصر الرئيس التنفيذي للشركة أن الشركة ستبدأ خلال 5 أشهر تشغيل الخدمة تجاريا في بعض المناطق بشكل محدود وذلك بعد انتهاء فترة الاختبارات.

وشبكة الـ 5G هي الجيل الخامس من التكنولوجيا الخلوية اللاسلكية، وهي توفر سرعات تحميل وتنزيل أعلى، واتصالات أكثر اتساقًا، وقدرة محسّنة مقارنةً بالشبكات السابقة، وتتميز بأنها أسرع بكثير وأكثر موثوقية من شبكات الـ 4G الشائعة حاليا، ولديها القدرة على تغيير طريقة استخدامنا للإنترنت للوصول إلى التطبيقات والشبكات الاجتماعية والمعلومات.

ويمكن لشبكة الجيل الخامس أن تساعد في دعم تطبيقات عديدة وتوسيع نطاقها، مثل التحكم في حركة البيانات المتصلة بالسحابة، وتوصيل الطائرات بدون طيار، ومحادثات الفيديو، والألعاب بجودة وحدة التحكم أثناء التنقل، بدءًا من المدفوعات العالمية والاستجابة للطوارئ وصولًا إلى التعليم عن بُعد والقوى العاملة المتنقلة، فإن فوائد وتطبيقات الـ 5G لا حصر لها، ولديها القدرة على تغيير عالم العمل والاقتصاد العالمي وحياة الناس.

المصدر: RT