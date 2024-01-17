الأوكرانيون يضعون مدفعا سوفيتيا على ناقلة نووية أمريكية

يستخدم العسكريون الأوكرانيون من إحدى تشكيلات الجيش الأوكراني ناقلة MAN الأمريكية الصنع كمنصة لمدفع 19 КС السوفيتي الصنع المضاد للجو.

يذكر أن الأوكرانيين استخدموا سابقا لهذا الغرض ناقلات Tatra 815 التشيكية. وقد سُجل وجود الناقلتين الذاتيتي الحركة من هذا النوع في اللواء الـ241 المستقل المرابط في منطقة كييف.

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ثم اتخذ قرار بالاستغناء عن رباعيات الدفع التشيكية والانتقال إلى منصات جديدة مستوردة من ألمانيا. ومن غير المعلوم ما سبب ذلك. ربما خيّبت المنصات التشيكية آمالهم أو قرروا الانتقال إلى منصات أمريكية رباعية المحاور باعتبارها أفضل من رباعيات الدفع التشيكية.

يذكر أن المنصة الأمريكية المذكورة الثمانية العجلات تنتمي إلى أسرة KAT 1 8x8 التي اشترى الجيش الأمريكي 4 نسخ منها في ثمانينيات القرن الماضي، واستخدمها لنقل الصواريخ الباليستية والمجنحة المزودة برؤوس قتالية نووية من طراز Pershing II و BGM-109G Gryphon.

وبعد تقليص الأسلحة النووية في أوروبا تم استخدام الناقلات النووية السابقة كقاطرات عادية. ومن غير المعلوم عدد الناقلات التي بقيت هناك بعد استخدامها لمدة 40 عاما. لكن يبدو أن واحدة منها على أقل تقدير وصلت أوكرانيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا