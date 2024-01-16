الدبابات الروسية تزود بنظام إلكتروني جديد للحماية من الدرونات الانتحارية

تضمن منظومة "سانيا" الإلكترونية الروسية الخاصة بحماية المدرعات من درونات FPV الإسكات الإلكتروني لمسيرات العدو على مسافة حتى كيلومتر واحد.

يذكر أن منظومات إلكترونية سابقة من هذا النوع مثل "ليسوتشيك" و"فوانوريز" بإمكانها إسكات الدرونات على مسافة حتى 250 مترا فقط. أفادت بذلك صحيفة "روسكوي أوروجي" (الأسلحة الروسية).

وأظهرت مشاهد الفيديو التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية أن منظومة "سانيا" تركب على الستائر المضادة للدرونات مباشرة على شكل هوائي ثلاثي الأسلاك.

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يذكر أن درونات FPV الصغيرة الحجم الانتحارية المتحكم فيها يدويا أصبحت من أكثر الوسائل فاعلية لمكافحة المدرعات في العملية العسكرية الخاصة. ومن يستطيع حماية دباباته من الدرونات الانتحارية يحصل على تفوق ملموس في ميدان القتال.

وتتضمن منظومة "سانيا" المتعددة المجالات للحرب الإلكترونية جهاز الاستطلاع اللاسلكي التقني الذي يحدد ترددا يتم فيه التحكم في الدرون ويختار تشويشا أمثل لإسكات قناته اللاسلكية.

جدير بالذكر أن إمكانية إسكات الدرونات تؤثر إيجابا على نجاح المهام التي ينفذها أفراد طواقم الدبابات. وعلى سبيل المثال فإن إحدى دبابات "تي – 80 بي في إم" استطاعت بفضل منظومة "سانيا" التي تحميها من الدرونات الاقتراب من نقطة استناد العدو في منطقة (بيرفومايسكي) ودمرتها بنيران مدفعها من مسافة قريبة. وتكبد العدو خسائر جسيمة في القوة البشرية نتيجة تلك المناورة الجريئة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا