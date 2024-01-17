روسيا تدعم سلاح البحرية بسفينة جديدة حاملة للصواريخ المجنحة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن سلاح البحرية في الجيش سيحصل على سفينة صاروخية جديدة تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي 20385.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة:"تم تشكيل طاقم الفرقاطة بروفورني التي طوّرت في أحواض بناء السفن الشمالية الروسية لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش، وبعد انتهاء أعمال التطوير، ستنضم السفينة إلى مجموعة السفن التي ستحمي المناطق المائية في شمال وشرق روسيا".

وأضاف البيان:"طاقم السفينة سيخضع لدورات تدريبية في مركز التدريب البحري في بطرسبورغ، وسيدرس مبادئ بناء السفينة ويتعرف على أقسامها وأساسيات تشغيلها، وعلى منظومات التسليح الموجودة فيها".

و"بروفورني" هي ثاني فرقاطة صاروخية تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 20385، وبدأت عملية تصنيعها في ديسمبر 2013، وكان من المفترض أن تسلّم للجيش عام 2022، ولكن وفي أثناء عمليات التصنيع تعرض هيكلها لحريق بسبب خطأ فني، ما أدى إلى تأخير عملية تصنيعها وتسليمها.

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ويبلغ طول كل سفينة تطور في إطار المشروع 20385 نحو 104 أمتار، وعرضها 13 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه 2220 طنا، ولها القدرة على الإبحار بسرعة 27 عقدة بحرية وقطع مسافة 3500 ميل في كل مهمة.

وتضم منظومات تسليح هذه السفن الصواريخ المضادة للأهداف الجوية، والصواريخ المضادة للسفن، ومنظومات لإطلاق صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة الروسية، إضافة إلى منظومتي АК-630М رشاشتين من عيار 30 ملم، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات.

المصدر: سلاح روسيا