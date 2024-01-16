روسيا تعدّل غواصات "Antey" النووية وتجهزها بأسلحة جديدة

أعلن قائد الأسطول الهادئ في الجيش الروسي، الأدميرال فيكتور لينا، أن روسيا تعمل على تحديث غواصات "Antey" النووية التابعة للجيش.

وفي مقابلة مع قناة "زفيزدا" الروسية قال الأدميرال:"سيتم تعديل غواصات Antey النووية الروسية المطورة في إطار المشروع 949А، وستجهز هذه الغواصات بمنظومات صاروخية جديدة، كما ستزوّد بمعدات راديوية ومعدات اتصالات وأنظمة خدمة جديدة".

وأشار الأدميرال إلى أن غواصات "Antey" بعد تحديثها ستكون قادرة على أداء نفس المهام التي تقوم بها غواصات "Yasen" و"Yasen-M" النووية المتعددة الاستخدامات.

بدأ تطوير غواصات "Antey" في إطار المشروع 949А في سبعينيات القرن الماضي، وصنعت 11 غواصة من هذا النوع، يبلغ مقدار إزاحة كل منها للمياه 24 ألف طن، ويمكنها الحركة بسرعة 32 عقدة بحرية، وتتسلح هذه الغواصات بمنصات لإطلاق صواريخ "غرانيت" المجنحة، ومنصات لإطلاق الطوربيديات.

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وكانت وسائل إعلام روسية قد ذكرت عام 2021 أن هناك خطط لتحديث بعض غواصات "Antey" لتصبح قادرة على إطلاق الصواريخ المجنحة البعيدة المدى وإطلاق صواريخ "زيركون" الفرط صوتية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا