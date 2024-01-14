مجلة: غواصات "Shchuka-B" الروسية تقلق سلاح البحرية الأمريكي

ذكرت مجلة The National Interest الأمريكية أن غواصات "Shchuka-B" تعتبر مصدر قلق لسلاح البحرية الأمريكي.

وحول الموضوع كتبت مؤسسة الصحيفة، مايا كارلين:"غواصات Shchuka-B النووية (Akula -حسب تصنيفات الناتو) وعلى الرغم من أنها موجودة في الخدمة منذ 40 عاما، إلا أنها تواصل العمل بفعالية في المحيطات حول العالم، وهذا يثير قلقا كبيرا لسلاح البحرية الأمريكي".

وأشارت كارلين إلى"أن غواصات Shchuka-B كانت تتسلح سابقا بصواريخ S-10 Granat المجنحة التي يمكن مقارنتها بصواريخ توماهوك الأمريكية، والبيانات المتاحة تشير إلى أن روسيا حدّثت هذه الغواصات وجهزتها بصواريخ Caliber-PL، وزودتها بطوربيدات من عيارات مختلفة، إضافة إلى الألغام البحرية، وصواريخ RPK-7 المضادة للغواصات".

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وكانت روسيا قد أعلنت سابقا أنها حدّثت العديد من غواصات "Shchuka-B" التي طوّرت سابقا في إطار المشروع 971، وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن هذه الغواصات يمكنها الحركة تحت الماء بسرعة 30 عقدة بحرية، والغوص إلى عمق 600 م، فضلا عن أنها مسلحة بطوربيدات وصواريخ مضادة للغواصات والسفن الحربية، و4 منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، و4 منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 650 ملم، كما جهزت بعد تعديلها بمنظومات لإطلاق صواريخ Caliber-PL المجنحة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا