الهند تكشف عن مواصفات "دبابة هجينة"

يبدو أن الهند قد بدأت في الإنتاج الصناعي المتسلسل لدبابة Т-72М1 Ajeya المطورة، حيث تم تزويدها ببرج مدرع من دبابة "تي – 90".

وقد نشرت الشبكات الاجتماعية لأول مرة صورا لتلك الدبابة في شوارع مدينة أفادي الهندية، حيث يقع مقر الشركة المتخصصة في إنتاج المدرعات.

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وقامت الهند في الوقت الراهن برفع السرية عن تلك الدبابة الهجينة التي أطلق عليها Аtharva.

وبلغ الوزن القتالي للدبابة 45800 كيلوغرام، ما يزيد بمقدار طنين عن وزن النموذج الأساسي. وذلك بسبب الدروع القوية المتعددة الطبقات في البرج المدرع لدبابة "تي – 90".

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وأتيحت للدبابة الآن إمكانية إطلاق الصاروخ المزود بالرأس القتالي المزدوج الأجوف المتحكم فيه بشعاع الليزر من الماسورة عيار 125 ملم. ومن مميزات أخرى للدبابة تزويد قائدها برشاش عيار 12.7 ملم.

وعلى الرغم من أن الهند قد طوّرت المحركات المحلية بقوة 1000 حصان فإن دبابة Аtharva لا تزال تستخدم محركا بقوة 780 حصانا، لذلك لا تزيد سرعتها القصوى عن 45 كلم/ساعة.

مع ذلك فإن ظهور هذا النموذج من الدبابة يدل على أن القوات البرية الهندية تعتزم مواصلة استخدام الدبابات من أسرة "تي – 72" لفترة طويلة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا