تعتبر "تي – 90 إم، بروريف" أفضل دبابة في العالم تنتج على دفعات بين الدبابات التي تخدم الآن في جيوش العالم.

أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روستيخ" الروسية سيرغي تشيميزوف في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية، وقال: "تعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة الآن دبابات "تي-90" الجديدة والمعدلة وكذلك دبابات "تي – 72" و"تي-80" التي خضعت للتعديل الكلي. وتنفذ تلك المدرعات مهامها بشكل ممتاز. أما دبابة "تي – 90 إم، بروريف" فهي اليوم أفضل دبابة من بين الدبات التي تنتج وتخدم في جيوش العالم".

وأضاف أن هذه الدبابة تتفوق على العديد من النماذج الغربية، وذلك باعتراف الخبراء الغربيين.

يذكر أن "تي – 90 إم، بروريف" هو نموذج مطور لدبابة "تي-90 آ" ذات الحماية القوية العالية ومواصفات تقنية مطورة، فضلا عن مواصفات الاستخدام الممتازة.

وتم تسليح الدبابة ببرج قتالي جديد مزود بمدفع عيار 125 ملم، ومنصة إطلاق الصواريخ الموجهة والنظام الرقمي الأوتوماتيكي لقيادة النيران المزود بمختلف الأنواع أجهزة التصويب، ويضم طاقم الدبابة 3 أفراد، ويولد محركها 1000 حصان.

وجدير بالذكر أن شركة "أورال فاغون زافود" الروسية ترسل بشكل منتظم إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة دفعات جديدة من دبابة "تي – 90 إم" المعدلة، وقد حصلت نماذجها الأخيرة على أجهزة الحماية الديناميكية من كافة الاتجاهات والتي تحمي برج الدبابة والقسم الأمامي لجسمها وجانبيها وقسمها الخلفي.

المصدر: نوفوستي