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دبابات "تي-80 الروسية ستكون الأسرع في العالم بفضل تطوير محركها التوربيني

العلوم والتكنولوجيا

دبابات
dzen.ru
صورة أرشيفية
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سيعزز استئناف إنتاج المحركات التوربينية الغازية في مدينة كالوغا الروسية من إمكانية التطوير اللاحق للدبابات الروسية التي تنتمي إلى أسرة "تي -80".

ويشار إلى أنه يمكن رفع قدرة المحركات التوربينية من 1250 حصانا إلى 1400 حصان، ما سيزيد إلى حد بعيد من سرعة دبابات "تي – 80" وقابليتها للمناورة.

أما تزويد نماذج "تي – 80" الروسية بالمحركات التي تولد قوة 1500 حصان فسيحولها إلى أسرع الدبابات في العالم.

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استئناف إنتاج المحركات التوربينية لدبابات
استئناف إنتاج المحركات التوربينية لدبابات "تي – 80" في كالوغا الروسية

وفي هذا السياق فإن دبابات "تي – 80" في حال تزويدها بمحركات 1500 حصان ستتقدم على  أي دبابات أجنبية تمتلك المحركات التوربينية الغازية التي تنتج قوة 1500 حصان، والتي وزنها يقترب من 70 طنا. أما النماذج الروسية فإنها أخف منها بـ20000 كيلوغرام، مع العلم أن حمايتها من الصواريخ والقنابل قوية جدا.

يذكر أن مختلف نماذج دبابة "تي – 80" بما فيها "تي – 80 بي في"، "تي-80 أو" ، "تي-80 أوغي"، "تي – 80 بي إم إم" أظهرت فاعلية ممتازة في العملية العسكرية الخاصة. وعلى سبيل المثال دبابة "أليوشا" المعروفة المزودة بالمحرك التوربيني دخلت في مواجهة مع دبابات أوكرانية وانتصرت عليها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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