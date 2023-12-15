استئناف إنتاج المحركات التوربينية لدبابات "تي – 80" في كالوغا الروسية

استأنف مصنع المحركات في مدينة كالوغا الروسية إنتاج المحركات التوربينية لدبابة "تي – 80 " الروسية، ويقوم حاليا بتطوير محرك جديد لها.

يذكر أن "تي – 80" كانت أول دبابة مزودة بالمحرك التوربيني في العالم تنتج على دفعات. ووفّر هذا المحرك للدبابة بوزن 46 طنا قدرة غير مسبوقة على المناورة لدرجة أنه أطلق عليها "الدبابة الطائرة". وساعد المحرك الجديد على تشغيل الدبابة في أي طقس، بما في ذلك الطقس البارد، وذلك بسبب أن ГТД-1000ТФ هو المحرك الذي يستخدم مختلف الأنواع من الوقود وبالمقام الأول كيروسين الطائرات، أي يمكنه أن يستخدم البنزين العادي ووقود الديزل أو خليطا بين الأنواع المختلفة من الوقود.

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وكان مصنع المحركات في كالوغا ينتج منذ عام 1985 كل سنة 1500 محرك توربيني من هذا النوع.

وأفادت وكالة "تاس" نقلا عن وزارة الدفاع الروسية بأن دبابات Т-80БВМ الروسية المطورة والمزودة بالمحرك التوربيني بدأت تتسلم أجهزة الحماية من الأسلحة الفائقة الدقة والتي تحد من فرص إصابتها بالأسلحة الفائقة الدقة وتحميها من ضربات درونات FPV الانتحارية والحائمة والقنابل الجوية.

وكان الخبير العسكري الروسي أناتولي ماتفيتشوك قد أعلن في وقت سابق أن دبابة Т-80БВМ المطورة والمزودة بأجهزة الحماية الدينامية الداخلية المسماة بـ"الدبابة الطائرة" لا بديل لها في العملية العسكرية الخاصة، وإنها تتفوق من حيث مواصفاتها على دبابات "أبرامز" الأمريكية التي تستخدم كذلك المحرك التوربيني.

المصدر: روسيسكايا غازيتا