روسيا تكشف عن مدرعة مجنزرة برمائية مضادة للدبابات

أفادت مجلة "فويني ديلو" الروسية بأن مصنع "كورغان" للتكنولوجيات، قد أطلق نماذج جديدة، خضعت لكافة الاختبارات، من مدرعة " بي تي – 3 إف" المجنزرة البرمائية المضادة للدبابات.

ولا يوجد في المدرعة برج، كما هو الحال في عربات المشاة القتالية الأخرى، وحلت محلها منصات للصواريخ المضادة لدبابات "كورنيت -إي" .

وتم الكشف عن المدرعة لأول مرة في منتدى "الجيش – 2023" العسكري التقني. وخصصت هذه المدرعة لمكافحة المدرعات وتحصينات العدو.

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وحسب المصنع، فإن المدرعة احتفظت بسمات سابقتها الخاصة بعبور الموانع المائية، وقادرة على السير على سطح الماء بسرعة 10 كيلومترات في الساعة عند التموج 3 درجات. أما سرعتها على الطريق المعبدة فبلغت 70 كلم/ساعة .

وتم تزويد نموذج المدرعة الذي كشف عنه في منتدى "الجيش – 23" بمجموعة من الصفائح المعدنية والشبكات المضادة للقذائف الجوفاء، ما يحميها من رصاص الرشاشات الثقيلة والصواريخ المضادة للدبابات التي تطلقها المنظومات المحمولة. ويمكن أن تنقل حتى 17 فردا، بمن فيهم طاقمها والمظليين. وبلغت قوة محركها 500 حصان.

المصدر: روسيسكايا غازيتا