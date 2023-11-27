سفينة أخرى حاملة لصواريخ "كاليبر" لدعم الجيش الروسي

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن بدء مرحلة الاختبارت الحكومية على سفينة صاروخية جديدة من سفن Buyan-M.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة:"بدأت مرحلة الاختبارات الحكومية على سفينة Naro-Fominsk الصاروخية الجديدة التي طوّرت في إطار المشروع الحكومي 21631 لصالح الجيش، وتم إبلاغ القائد العام لسلاح البحرية ببدء الاختبارات".

وأضاف البيان:"بعد انتهاء الاختبارات المطلوبة ستنضم السفينة إلى أسطول بحر البلطيق في الجيش، وستعمل كسفينة صاروخية مناوبة في إحدى القواعد التابعة للأسطول".

تعتبر "Naro-Fominsk" السفينة رقم 11 التي من نوع Buyan-M التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 21631 لصالح جيشها، وبدأ العمل على تطوير هذه السفينة في فبراير 2018، وتم إنزالها إلى المياه في ديسمبر 2022.

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و Buyan-M هي سفن صاروخية، يبلغ طول كل منها 75 مترا، وعرضها 11م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 949 طن، ويمكنها حمل طاقم مكون من 52 شخصا، والحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، وقطع 2500 ميل بحري في كل مهمة.

وتتسلح هذه السفن بصواريخ "كاليبر" المجنحة، ومدافع من عيار 100 ملم، وصواريخ "إيغلا" المضادة للأهداف الجوية، ورشاشات AK-630-2 Duet المضادة للأهداف الجوية والبحرية.

المصدر: سلاح روسيا