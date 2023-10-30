روسيا.. "عقيدة مناخية جديدة" لمحاربة تغّير المناخ

أعلن العالم ورئيس معهد الفيزياء في الأكاديمية الروسية للعلوم، إيغور موخوف أن روسيا لديها جميع الإمكانيات لتكون الدولة الرائدة في مجال محاربة تغيّر المناخ، وظاهرة الاحتباس الحراري.

وفي تعليق على سؤال يتعلق بالعقيدة المناخية الجديدة التي تبنتها روسيا ووافق عليها الرئيس الروسي قال العالم: " تتمتع روسيا بكل الفرص للتعامل بنجاح مع عواقب ظاهرة الاحتباس الحراري ومساعدة العالم في هذا الصدد.. روسيا لديها كل الإمكانيات لتكون الدولة الرائدة في العالم في مجال حل مشاكل المناخ، لدينا فرص وإمكانيات هائلة ويجب استخدامها بشكل صحيح".

وأضاف: "لدى روسيا أراض تمتد على مساحات شاسعة وفي مناطق مناخية مختلفة، ولديها غابات كبيرة جدا تمتص ثاني أوكسيد الكربون وتطلق الأوكسجين، ولكن من الضروري احتواء حرائق الغابات والمحافظة على هذه الثروة الطبيعية، ومتابعة انبعاثات غاز الميثان الناجمة عن ذوبان المناطق الجليدية، منذ تسعينيات القرن الماضي بدأت روسيا باتباع نهج صناعي جديد يراعي الالتزامات الدولية المتعلقة بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري".

إقرأ المزيد

ونوه العالم إلى ضرورة تطوير نظام لرصد المناخ، والاعتماد على الأساليب الحديثة، مثل، الأقمار الصناعية والحواسب العملاقة القادرة على تحليل كم كبير من البيانات، مشيرا إلى أن روسيا تعمل على مثل هذه المشاريع.

إقرأ المزيد

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين كان قد صادق يوم الخميس 26 أكتوبر على "عقيدة مناخية جديدة" تتبناها روسيا تضع في أولوياتها تطوير وتنفيذ التدابير الآنية والطويلة المدى للتكيف مع تغير المناخ.

المصدر: تاس