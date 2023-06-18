روسيا تعمل على مشاريع لتطوير أقمار صناعية لمراقبة الغازات الدفيئة

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها تعمل حاليا على عدد من المشاريع لتطوير منظومات من الأقمار الصناعية لمراقبة الغازات التي تؤثر على الاحتباس الحراري.

وحول الموضوع قال رئيس قسم البرامج المتقدمة في المؤسسة، ألكسندر بلوشينكو: "تعمل روس كوسموس حاليا على عدد من المشاريع لاستحداث منظومات أقمار صناعية ستساعد في تقييم انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناتجة عن الصناعة في روسيا وفي عدد من البلدان المجاورة".

وأضاف "لدينا خطة لاستحداث منظومات من الأقمار التي ستساعدنا على حل مشكلات الاحتباس الحراري ومشكلات انبعاثات الغازات الضارة في الغلاف الجوي.. يجب أن تكون لدينا طرقنا الخاصة ووسائلنا التي تساعدنا على تقييم كميات انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون الناتجة عن المنشآت الصناعية لدينا ولدى البلدان المجاورة، وذلك لنساهم في تقدير كميات الغازات الضارة على المستوى الدولي".

إقرأ المزيد

وأشار بلوشينكو إلى أن روسيا تمتلك حاليا عدة مجموعات من أقمار Electro وMeteor وArktika، وهذه الأقمار تم تطويرها لتقديم خدمات الأرصاد الجوية وتقييم الوضع المائي في روسيا، وتقديم الخدمات لبعض البلدان الأخرى.

المصدر: فيستي