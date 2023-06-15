روسيا تطلق الشهر الجاري قمرا صناعيا متناهي الصغر

أعلنت شركة RuVDS الروسية أن الاستعدادات جارية في مطار "فوستوتشني" لإطلاق قمرها الصناعي المتناهي الصغر.

وجاء في بيان صادر عن الشركة: "بعد الانتهاء من الاختبارات المطلوبة تم وضع القمر الجديد الذي طورناه في حاوية خاصة من صنع شركة Small Space Systems الروسية، وتم إرسال القمر مع الحاوية إلى مطار فوستوتشني الفضائي، وتجري الاستعدادات في المطار لإطلاق القمر في 27 يونيو الجاري".

ومن جهته قال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، نيكيتا تسابلين: "من المتوقع أن تستمر اختبارات هذا القمر في الفضاء مدة عام كامل..نحن جاهزون تماما لبدء اختبارات القمر، وجاهزون لإرساله إلى مدارات حول الأرض، ومهمة هذا القمر ستستمر حوالي سنة في الفضاء".

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وأضاف: "في إطار مهمة هذا القمر سيتم اختبار معدات تقنية جديدة، وسيكون القمر قادرا على نقل البيانات بمعدل 1.2 كيلوبت/ثانية".

وكانت RuVDS قد أشارت سابقا إلى أن المشروع الجديد الذي تعمل عليه سيتيح إمكانية نقل أقمار صناعية متناهية الصغر (بأبعاد 5x5х5 سم) في حاويات فضائية مخصصة لإطلاق الأقمار الصناعية النانوية، الأمر الذي سيساعد في المستقبل على إطلاق عشرات الأقمار المتناهية الصغر دفعة واحدة إلى الفضاء باستخدام صاروخ فضائي واحد.

المصدر: فيستي